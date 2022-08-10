В Татарстане и Пензенской области проходят военно-исторические лагеря «Страна Героев»

8 августа состоялось торжественное открытие смены в Татарстане. В торжественной церемонии приняли участие: Рамиль Халимов - заместитель руководителя исполнительного комитета г. Набережные Челны, Алла Кондратьева - заместитель министра по делам молодёжи Республики Татарстан, Дмитрий Богословский - программный директор военно-исторического лагеря "Страна Героев", Анастасия Киселева - директор Агентства развития внутреннего туризма.

Первая смена на базе лагеря «Крылатый» собрала почти 600 подростков из различных регионов нашей страны. Всего в Республике Татарстан состоится 2 смены. В Пензенской области текущая смена программы «Страна Героев» объединила 250 ребят.

Участники лагеря - воспитанники кадетских классов, члены военно-патриотических объединений, региональных поисковых отрядов, юные спасатели, представители краеведческих экспедиций, школьных пресс-центров и киностудий, юные журналисты.

На протяжении 14 дней для ребят пройдут занятия, посвященные военной истории России, социальному проектированию, а также тематические курсы: «Защитники», «Хранители Истории», «Медиа Победы», «Волонтеры Победы», будут заниматься физической культурой и спортом. Программа способствует повышению самостоятельности подростков, активному поиску необходимой информации, интеграции обучения с имеющимися знаниями, развитию аналитических способностей и применению на практике полученных знаний и навыков. Опытные инструкторы научат работать в команде, преодолевать страх и сомнения, развивать ораторское мастерство и проявлять лидерские качества. При этом каждый участник лагеря приобретет навыки самообороны, а также получит возможность ознакомиться с техникой сдачи норм ГТО, азами прыжков с парашютом и высотной подготовки.

Военно-исторический лагерь «Страна Героев» реализуется в рамках нацпроекта «Культура», оператором проекта является АНО «АРВТ». Учебная программа разработана Российским военно-историческим обществом и утверждена Министерством культуры Российской Федерации.

Обложка: rvio.histrf.ru