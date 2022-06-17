В Таллине не станут демонтировать советские воинские мемориалы

Городское собрание Таллина не поддержало предложение о сносе советских воинских памятников, сообщает портал ERR.ee . 33 депутата выступили против.

Ранее соответствующий проект предложили представители Консервативной народной партии Эстонии, партии "Отечество" и члены Партии реформ. Однако в ходе голосования из 61 депутата горсобрания против инициативы выступили 33, 18 поддержали ее, а остальные воздержались.

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