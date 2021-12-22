В Таджикистане обнаружили находки возрастом 2,5 миллиона лет

Группа уральских ученых обнаружила ряд уникальных археологических находок в Южном Таджикистане. Среди них - археологические памятники и кости животных раннего плейстоцена (эпоха, начавшаяся 2,588 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тысячи лет назад).

В урочище Лохути и Куруксай археологи нашли останки гиены, лошади, бизона и нескольких видов древних оленей и носорогов. Находкам примерно 2,2-2,5 миллиона лет. Это уже не первое исследование данного археологического памятника: урочища изучали в 1960-1980 годы. Вернулись к исследованиям только в этом году. Больше всего ученые опасались, что вода могла размыть и разрушить отложения. Большая удача, что этого не произошло.

Большую часть артефактов передали в музей города Бальджувон, в Екатеринбург привезли только зубы копытных для дальнейшего изучения. Реставрация и раскопки в этом месте продолжатся в новом археологическом сезоне.

Но это еще не все находки из Таджикистана. Ученые также обнаружили несколько археологических памятников: могильник эпохи поздней бронзы, поселения эпохи ранней бронзы, крепость эллинистического времени и средневековое поселение. На территории памятников были найдены кости домашних животных, фрагменты посуды и жертвенные ямы. Находки позволят лучше изучить быт местных жителей на протяжении нескольких веков.