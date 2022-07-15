В Свердловской области началась реставрация мужского Свято-Николаевского монастыря

В Свердловской области студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета начали реставрационные работы в комплексе зданий мужского Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье. Он является одной из основных локаций Екатеринбургского Царского маршрута.

«Магистранты Уральского государственного архитектурно-художественного университета при поддержке Фонда святой Екатерины приступили к реализации реставрационного проекта по восстановлению и сохранению комплекса зданий мужского Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье», - сообщили в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Первым реставрация затронула игуменский корпус, где проходят светские мероприятия, переговоры и встречи, передает ТАСС. Предполагается, что после проводимых работ все объекты будут адаптированы под современные условия эксплуатации, при этом не нарушая их исторический облик.

Обложка: monasterium.ru