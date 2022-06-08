В странах СНГ напишут единые учебные пособия по истории Великой Отечественной войны
В странах СНГ в ближайшее время приступят к созданию единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в беседе с «Российской газетой».
«Единые учебные пособия будут созданы, чтобы не допустить попыток очернения Западом во главе с США подвига советского народа в борьбе с фашизмом», - заявил он.
По словам Нургалиева, финансируемые Вашингтоном учебники и учебные курсы для ряда государств СНГ «дают крайне извращенное понимание истории СССР, роли России в развитии государств Центральной Азии и Закавказья».
«Мы понимаем это и совместно намерены в рамках СНГ развивать гуманитарное сотрудничество, включая вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и общих гуманистических ценностей», - подчеркнул заместитель секретаря Совбеза.
Обложка: Михаил Климентьев/ РИА Новости