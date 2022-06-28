В столице снимут фильм о подвиге воинов Московского народного ополчения

В Москве 3 июля начнутся съемки фильма «По зову сердца», посвященного судьбе и подвигу воинов Московского народного ополчения. Они пройдут на площади перед Государственной Третьяковской галереей, рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«3 июля стартуют съемки полнометражного фильма "По зову сердца" о московских ополченцах. Это будет проникновенная и трогательная художественная работа о подвиге простых москвичей, которые ценой своих жизней защитили столицу. Спасибо за работу над проектом студии "Военфильм" и лично Игорю Угольникову», - поделился Шапошников.

Он пояснил, что с 2015 года Мосгордума совместно со столичным правительством, а также при участии родственников ополченцев и ветеранских организаций реализует патриотическую программу "Памяти Московского народного ополчения".

«За эти годы многое сделано, нам удалось восстановить огромное количество страниц истории. Мы смогли увековечить память о бойцах всех дивизий МНО на карте столицы: в Москве открыты посвященные им памятники. Также проведены тематические конференции и патронатные акции, организованы экскурсии по местам боев, ведется работа со школьными музеями», - добавил Шапошников.

В основу фильма легли воспоминания выживших ополченцев. В съемках картины примут участие потомки героев, передает ТАСС.

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