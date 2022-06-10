В Ставрополье обнаружили место казни 174 мирных жителей времен Второй мировой

В Ставрополье поисковики обнаружили место казни убитых в годы Великой Отечественной войны мирных жителей. Для установления точного расположения массового захоронения ведутся поисковые работы, сообщили в краевом комитете по делам национальностей и казачества.

«Перед началом экспедиции были изучены архивные документы, записаны воспоминания жителей села Спицевка, местных историков и краеведов», - отметили в комитете.

В ходе поисковых работ удалось установить, что конце 1942 года во время оккупации в Грачевском районе были собраны евреи из окрестных селв том числе дети. Их собрали в здании школы села Спицевка, в ночь с 18 на 19 декабря 1942 года 174 мирных жителей были казнены у подножия горы Свистун.

Работы по поиску массового захоронения проводятся в рамках проекта «Без срока давности», в них принимают участие представители пяти отрядов регионального отделения «Поискового движения России», передает ТАСС.

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