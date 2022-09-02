В Ставрополье найдена могила женщины VIII века до н.э.

На северо-западе Ставропольского края в ходе раскопок кургана-3 разновременного могильника Солнечнодольск-4 в Изобильненском районе найдена могила женщины 20–25 лет. Археологи датировали захоронение второй половиной VIII века до н.э.

Женщина была похоронена, лежа на боку. Возле ее ног ученые обнаружили остатки заупокойной пищи, в том числе кости козы или овцы. Также на черепе, возле него и на костях посткраниального скелета сохранились многочисленные артефакты: бронзовые височные подвески и пронизки из сурьмы. Кроме того, у ног женщины лежало бронзовое литое зеркало диаметром 11,6 сантиметра.

Среди прочих артефактов - бронзовые восьмеркообразные пластинчатые бляшки, которые могли использоваться как нагрудные украшения одежды, две подвески из зубов оленя, богатый набор бус из сердолика, стекла и сурьмы, а также гагатовая пронизка.

Установить возраст могилы удалось благодаря исследованию сопроводительного инвентаря и погребального обряда, который, предположительно, относится к западнокобанской культуре. Исследователи полагают, что женщина была представительницей населявших регион Кавказских Минеральных Вод племен, говорится в сообщении, опубликованном в Кратких сообщениях Института археологии.

Обложка: Яков Березин и Владимир Маслов / Краткие сообщения Института археологии