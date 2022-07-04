В Старой Руссе обнаружили фрагмент древней берестяной грамоты

На Пятницком раскопе в слоях первой половины XIII века обнаружили первую в этом археологическом сезоне и 53 по счету в Старой Руссе берестяную грамоту. Она представляет собой фрагмент разорванного еще в древности документа.

«Как правило, старорусские грамоты нас радуют полными текстами, а тут будет фраза, вырванная из контекста. Она состоит примерно из десяти букв», - рассказала о находке руководитель Старорусской археологической экспедиции Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, завкафедрой истории России и археологии, кандидат исторических наук Елена Торопова.

«Возьми весь…» - интерпретировали исследователи надпись на найденном фрагменте. Точно узнать, правильно ли прочитан текст, выяснят лингвисты, передает «Российская газета».

Обложка: Старорусская археологическая экспедиция НовГУ