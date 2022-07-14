В Старой Ладоге нашли новый средневековый могильник

Участники Староладожской археологической экспедиции открыли неизвестный ранее средневековый грунтовый могильник. Как сообщили в Институте истории материальной культуры РАН, неожиданная находка была сделана при раскопках поселения XIV-XVIII веков.

В площадь раскопа попали более 12 погребений.

“Захоронения совершены по христианской традиции в грунтовых ямах с западной ориентировкой. Могильные ямы в некоторых случаях перекрывают друг друга, что свидетельствует о продолжительном периоде функционирования погоста. Значительная часть погребений повреждена распашкой”, - отметили ученые.

Уточняется, что немногочисленные находки и отсутствие упоминаний об этом кладбище в письменных источниках требуют дальнейшей работы по определению его датировки. К изучению скелетов планируется привлечь специалистов-антропологов из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера).

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