В Старой Ладоге нашли новый средневековый могильник
Участники Староладожской археологической экспедиции открыли неизвестный ранее средневековый грунтовый могильник. Как сообщили в Институте истории материальной культуры РАН, неожиданная находка была сделана при раскопках поселения XIV-XVIII веков.
В площадь раскопа попали более 12 погребений.
“Захоронения совершены по христианской традиции в грунтовых ямах с западной ориентировкой. Могильные ямы в некоторых случаях перекрывают друг друга, что свидетельствует о продолжительном периоде функционирования погоста. Значительная часть погребений повреждена распашкой”, - отметили ученые.
Уточняется, что немногочисленные находки и отсутствие упоминаний об этом кладбище в письменных источниках требуют дальнейшей работы по определению его датировки. К изучению скелетов планируется привлечь специалистов-антропологов из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера).
Обложка: wikimedia.org
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