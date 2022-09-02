В Сочи открыта выставка РВИО «Юные защитники Родины»

1 сентября 2022 в городе Сочи на территории открытой галереи Морского порта состоялось торжественное открытие выставки Российского военно-исторического общества «Юные защитники Родины».

Выставку «Юные защитники Родины» открыла директор Департамента региональной политики Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества Аяна Шойгу .

В церемонии открытия приняли участие Председатель Местного отделения РВИО, Председатель контрольно-счетной палаты города Сочи Владимир Астафьев , депутаты Городского Собрания Сочи, Начальник Управления молодежной политики Сергей Черемшанов , представители администрации города, жители и гости Сочи, школьники и студенты.

Слова приветствия гостям и организаторам мероприятия передал Советник Председателя РВИО, идейный вдохновитель создания Музея «Юные защитники Родины» и одноименной фотовыставки Ростислав Мединский.

- Символично, что жители и гости города, от мала до велика, увидят эту уникальную экспозицию именно сегодня – в День Знаний , когда по всей Стране проходят мероприятия по идейно-патриотическому воспитанию молодежи. Это одна из важнейших в государственном масштабе задач, которую призвана решить фотовыставка Российского военно-исторического общества. Еще одна важная цель, во имя которой мы приложили все свои усилия – сохранение памяти о подвиге Детей военного поколения. К сожалению, долгое время эта тема была фактически забыта, - сказано в тексте приветствия Ростислава Мединского .

Фотовыставка была создана Российским военно-историческим обществом совместно с филиалом Курского областного краеведческого музея «Юные защитники Родины» и впервые экспонировалась в мае этого года в Москве.

Она состоит из уникальных фотодокументов из фондов Курского музея «Юные защитники Родины», который ведет свою историю с 1960-х годов. 32 планшета выставки рассказывают о судьбах юных фронтовиков, среди которых: сыны полков, юнги, медицинские сестры и санитары, партизаны и подпольщики, разведчики, связисты и многие другие. В 1941-1945 годах, не желая остаться в стороне от общей беды, движимые чувством любви к Родине, они внесли свой вклад в Великую Победу. Они сражались с врагом на всех фронтах, освобождали страны Европы, штурмовали Берлин наравне со взрослыми воинами.

Напомним, первоначально Музей «Юные защитники Родины» в Курске создавали повзрослевшие дети войны во главе с ветераном Кларой Александровной Рябовой . При всем богатстве материала музей, открытый в 1977 году, остро нуждался в другом помещении и обновлении экспозиционного пространства.

С инициативой создания новой экспозиции музея выступило Российское военно-историческое общество и лично Советник Председателя РВИО Ростислав Игнатьевич Мединский . Разработкой концепции современного музея занимался Научный коллектив РВИО и сотрудники курского музея «Юные защитники Родины».

О создании музея рассказала сотрудник Департамента науки и образования РВИО к.и.н. Виктория Петракова. Она выступила с уроком, посвященным Юным Защитникам Родины для учащихся 7-8 классов гимназии 8 города Сочи.

В годы Великой Отечественной войны дети и подростки наравне со взрослыми приближали День Великой Победы: на огненной передовой, в рядах партизанских отрядов и подпольных организаций, на палубах боевых кораблей, у заводских станков, на тяжелых сельскохозяйственных работах, в палатах армейских госпиталей.

В ходе урока Виктория Петракова отметила, что по предварительным подсчетам, в Великой Отечественной войне принимали участие свыше 400 тысяч детей и подростков допризывного возраста. Это были «сыны» и «дочери» полков – воспитанники боевых частей и соединений, юнги, медицинские сестры, партизаны, подпольщики, разведчики.

- Дети военной поры - смелые, умные, не по годам твердые характером, сильные своей верой в Победу - они мужественно перенесли все испытания 1941-1945 годов. Неоспоримая правда Великой Отечественной войны написана в том числе жизнями и поступками детей военного поколения, судьбами и подвигами сынов и дочерей полков. Юным героям – участникам Великой Отечественной войны посвящена эта выставка - рассказала Виктория Петракова .

Выставка организована Российским военно-историческим обществом при поддержке Регионального отделения РВИО г. Сочи, Городского Собрания и администрации города. Это вторая выставка РВИО в г. Сочи, первая - «Женщины на войне 1941-1945», посвященная подвигу советских женщин в годы Великой Отечественной войны, экспонировалась в мае этого года.

В ходе рабочей поездки 31 августа Директор Департамента региональной политики РВИО Аяна Шойгу провела встречу с активом Местного отделения РВИО муниципального образования города-курорта Сочи Краснодарского края в Большом Зале Городского Собрания Сочи.

На встрече обсуждались приоритетные направления деятельности РВИО на базе местного отделения в г. Сочи и совместные проекты в сфере патриотического воспитания молодежи и сохранения военно-исторического наследия России.

Обложка: РВИО