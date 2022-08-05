В Смоленской области установили памятник крестьянке Василисе Кожиной

В Смоленской области по инициативе Вячеслава Володина установили памятник крестьянке Василисе Кожиной, которая возглавила партизанский отряд из подростков и крестьян пяти деревень во время Отечественной войны 1812 года. Монумент установили за счет личных средств спикера Госдумы.

«Очень здорово, что память об отважной партизанке жива даже спустя два века после ее смерти. А открытие этого памятника - яркое тому подтверждение. <…> Крайне признателен Вячеславу Викторовичу [Володину] за реализацию столь значимого гражданско-патриотического проекта, <…> увековечившего не только имя сычевской крестьянки Василисы Кожиной, но в ее лице и всех героев - как известных, так и безымянных - Отечественной войны 1812 года», - заявил губернатор региона Алексей Островский.

Обложка: Telegram-канал «Володин.Саратов»