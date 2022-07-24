В Словении почтили память погибших в годы ВОВ советских солдат и партизан
Жители Словении почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдат и партизан. В городе Врхника местные жители возложили венки к памятнику павшим воинам.
Мероприятие приурочили к 78-летию формирования первой танковой бригады Народно-освободительной армии Югославии, передает ТАСС.
«Мы всегда будем дорожить нашими братскими отношениями с Россией и приложим все усилия, чтобы подрастающее поколение словенцев знало правду о войне и о том, какой ценой удалось добиться мира», - заявил председатель ветеранов партизанского движения времен Второй мировой войны города Врхника Миран Штупица.
Обложка: piqsels.com
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