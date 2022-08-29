В Словакии отпраздновали 78-летие антигитлеровского восстания без участия представителей России

В Словакии в понедельник, 29 августа, отпраздновали 78-ю годовщину антигитлеровского Словацкого национального восстания, основную помощь которому оказал Советский Союз. На мероприятие впервые не были приглашены представители России.

Торжественные мероприятия прошли в городе Банска-Бистрица в центральной части республики, где находился штаб восставших. На празднике отсутствовали представители России и Белоруссии. Организаторы объяснили это событиями на Украине, передает ТАСС.

«В нынешнем году организаторы приняли решение о проведении проходящих в Банска-Бистрице основных торжеств по случаю 78-летия со дня начала Словацкого национального восстания в несколько более камерной обстановке. Число иностранных делегаций было ограничено», - заявил исполнительный секретарь словацкого Союза борцов-антифашистов Вилиам Лонгауер.

Обложка: piqsels.com