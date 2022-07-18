В скифской «Долине царей» нашли артефакты первой половины I тысячелетия н.э.

Археологи продолжают раскопки кургана Туннуг-1 в Тыве, который располагается в так называемой скифской «Долине царей». В числе новых находок - составная витая гривна и бронзовое орнаментированное зеркало.

В этом году исследователи обнаружили витую гривну - шейное украшение в виде обруча, которое наделялось сакральным значением и оберегало хозяина от злых сил. Предполагается, что артефакт относится к первой половине I тысячелетия нашей эры. Второй значимой находкой стало бронзовое орнаментированное зеркало. В Русском географическом обществе отметили, что раньше в регионе не находили подобных предметов.

До конца этого археологического сезона ученые рассчитывают изучить еще четыре погребения кургана.

Обложка: Русское географическое общество