В скифской «Долине царей» нашли артефакты первой половины I тысячелетия н.э.
Археологи продолжают раскопки кургана Туннуг-1 в Тыве, который располагается в так называемой скифской «Долине царей». В числе новых находок - составная витая гривна и бронзовое орнаментированное зеркало.
В этом году исследователи обнаружили витую гривну - шейное украшение в виде обруча, которое наделялось сакральным значением и оберегало хозяина от злых сил. Предполагается, что артефакт относится к первой половине I тысячелетия нашей эры. Второй значимой находкой стало бронзовое орнаментированное зеркало. В Русском географическом обществе отметили, что раньше в регионе не находили подобных предметов.
До конца этого археологического сезона ученые рассчитывают изучить еще четыре погребения кургана.
Обложка: Русское географическое общество
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