В Сирии найдено древнее мусульманское захоронение

В окрестностях кургана Телль-Карасса на юге Сирии ученые обнаружили древнее мусульманское захоронение c останками представителей Аравийского полуострова времен Дамасского халифата, сообщили в Шведском исследовательском совете.

По словам археологов, на территории кургана находится одна из самых древних стоянок, относящихся к натуфийской культуре (XIII-X тыс. до н. э.). Около 10 лет назад ученые обнаружили массовое захоронение, состоящее из 14 останков мужчин и женщин. По извлеченным из костей обрывки ДНК удалось установить, что тела были захоронены в конце VII или в начале VIII века.

«Изначально мы думали, что изучаем останки первых фермеров Ближнего Востока. Когда мы извлекли и изучили ДНК из костей двух усопших древних людей, мы неожиданно обнаружили, что эти могилы относились к гораздо более поздней исторической эпохе - времени правления первых халифов из династии Омейядов», - отметила научный сотрудник Бургосского университета Кристина Вальдиосера.

Обложка: Jonathan Santana / uu.se