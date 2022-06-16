В швейцарском Андерматте отчистили суворовский монумент от краски

Монумент в честь сподвижников Александра Суворова в Андерматте отчистили от синей и желтой краски. Монумент залили ей в мае неизвестные вандалы.

Отмечается, что отмыть монумент от краски вызвались волонтеры из России, Швейцарии, Италии и других стран. В российском посольстве поблагодарили их за труд, передает ТАСС.

«Считаем такие действия наглядным примером бережного отношения к исторической памяти, достойным самого глубокого уважения», - заявили в диппредставительстве. «Особо отмечаем роль швейцарского филиала "Ночных волков", члены которого выступили организаторами очистки мемориала. Признательны членам клуба, которые, несмотря на давление и русофобскую истерию, по-прежнему остаются добрыми друзьями России и уже многократно подтвердили это не только словом, но и делом», - добавили в посольстве.

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