В школах Херсонской области появятся новые учебники по истории

В Херсонской области на смену старым учебникам истории придут новые, в которых не искажаются факты о роли СССР в освобождении Европы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Нам надо построить мирную жизнь. Школа должна заработать. Мы с украинским языком бороться не будем, это глупо. История Украины, которую прописали бандеровцы, мы ее изымем из школ, потому что нужна правильная история, что Советский Союз освобождал от немецко-фашистских захватчиков не только территорию Украины, но и всю Европу», - заявил Стремоусов.

Обложка: ТАСС / Валерий Шарифулин