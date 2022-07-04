В Северной Осетии волонтеры помогут благоустроить территории могильников XV-XIX века

В Северной Осетии волонтеры займутся благоустройством территории могильников XV-XIX века. Работы пройдут в рамках проекта "Сохранение исторической памяти Осетии Наследие прошлого".

«Цырты - осетинские надгробия, символически изображающие умершего, фамильные памятники захоронения с элементом резьбы по камню XV-XIX века. В рамках реализации проекта волонтеры культуры республики проведут экспедицию по исследованию <...> известных только по слухам надгробий протяженностью 20-22 км, проведут необходимые работы по очистке территорий нахождения от грязи и мусора», - рассказал руководитель агентства развития сельских территорий "Кавказ Живи" Захурбек Юлдашев.

Каждому объекту будет присвоена точка геолокации, тем самым могильники войдут в паспорта туристических маршрутов. Предполагается, что это поможет увеличить посещаемость и поспособствует сохранению исторической памяти. Также планируются съемки документального фильма, который привлечет внимание местных жителей к необходимости охраны и бережного отношения к уникальным культурным объектам, передает ТАСС.

Отмечается, что подобные исторические памятники в большом количестве присутствуют на территории республики, но многие из них уже разрушены. «Мы видим необходимость в сохранении цыртов как памятника исторического прошлого, как объекта культурного наследия осетинской земли. Главное достояние республики - это люди, созданная ими национальная культура и традиции, привлекающие гостей и туристов, способствуя развитию экономики и благосостояния Осетии», - добавил Юлдашев.

Обложка: РИА Новости / Денис Абрамов