В России стартовала акция "Свеча памяти"

В России с 15 по 22 июня пройдет акция «Свеча памяти». Она приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны.

«С 15 по 22 июня россияне могут отдать дань памяти подвигу советских солдат и помочь ветеранам Великой Отечественной войны, присоединившись к онлайн-акции «Свеча памяти», - сообщили в Минобрнауки РФ.

Любой желающий сможет присоединится к акции онлайн – для этого нужно «зажечь» виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф в память о погибших. Благотворительный фонд «Память поколений», выступающий в качестве оператора акции, выделит равную количеству зажженных свечей сумму на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам.