В Севастополе неизвестные повредили памятник Нахимову

В Севастополе вандалы повредили памятник флотоводцу Павлу Нахимову, неизвестные унесли с постамента фрагмент якорной цепи. Полиция устанавливает детали случившегося.

«В Севастополе полиция выясняет обстоятельства повреждения якорной цепи у памятника адмиралу Павлу Степановичу Нахимову. Сегодня в 10:00 в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступила информация о том, что на центральной городской площади поврежден фрагмент якорной цепи, расположенной у подножия памятника адмиралу Нахимову. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ОМВД, сотрудники которой провели необходимые мероприятия на месте происшествия», - сообщили в УМВД РФ по Севастополю.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев, передает ТАСС.

Обложка: РИА Новости / Михаил Мокрушин