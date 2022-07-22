В Севастополе неизвестные повредили памятник Нахимову
В Севастополе вандалы повредили памятник флотоводцу Павлу Нахимову, неизвестные унесли с постамента фрагмент якорной цепи. Полиция устанавливает детали случившегося.
«В Севастополе полиция выясняет обстоятельства повреждения якорной цепи у памятника адмиралу Павлу Степановичу Нахимову. Сегодня в 10:00 в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступила информация о том, что на центральной городской площади поврежден фрагмент якорной цепи, расположенной у подножия памятника адмиралу Нахимову. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ОМВД, сотрудники которой провели необходимые мероприятия на месте происшествия», - сообщили в УМВД РФ по Севастополю.
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев, передает ТАСС.
Обложка: РИА Новости / Михаил Мокрушин
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