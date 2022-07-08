В Севастополе нашли храм времен Александра Македонского

При раскопках около древнего города Херсонеса Таврического в Севастополе археологи нашли древнегреческий храм середины IV века до нашей эры. Об этом сообщил старший научный сотрудник центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев во время прямого включения на образовательном интенсиве "Арипелаг 2022".

"Найден храм, который датируется IV в. до н.э. Он находится неподалеку от главных городских ворот - порядка 100 м от оборонительной стены Херсонеса. От этого храма, построенного более 2 тыс. лет назад, сохранился только фундамент - остальная часть здания, вероятно, была разобрана в более поздний период как источник строительного материала", - цитирует ТАСС Вахонеева.

В свою очередь руководитель Античной новостроечной археологической экспедиции ИИМК РАН Сергей Соловьев отметил, что храм, вероятнее всего, составлял единый комплекс с ранее обнаруженным герооном - гробницей выдающегося жителя Херсонеса. Расположение храма и гробницы говорит о том, что гражданина города возвели в ранг героя и он пользовался большим почетом.

Уточняется, что архитекторы смогли выполнить примерную реконструкцию здания - они определили места колонн, особенности строения сооружения. По словам Соловьева, храм построен в дорическом ордере - одном из типичных для классической архитектуры.

Ученый также отметил, что сооружение представляло собой храм в антах: при входе был размещался портик с четырьмя колоннами, крайние с одной и другой стороны опирались на особые конструктивные элементы - анты, являющиеся продолжением стен здания. При этом в самом храме могла быть установлена статуя героя или храниться сокровища.

Обложка: Иван Тарасенко/wikimedia.org