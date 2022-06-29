В Сербии открыли памятник Петру I

В сербском городе Сремски-Карловцы установили бронзовый бюст Петра I работы скульптора Любисава Срдановича. Церемонию открытия приурочили к 350-летию российского императора.

«Сегодня, 29 июня 2022 года, в 17 часов (18:00 мск) состоялась церемония открытия бюста Петру Великому в городе Сремски-Карловцы. Мы ждали этого события достаточно давно, много времени ушло на всякого рода согласования. Тем не менее, памятник удалось открыть до конца июня - месяца рождения Петра I, в этом месяце мы праздновали его 350-летие. И сегодня памятник Петру I в Сремски-Карловцах открыт», - рассказал директор Российского центра науки и культуры Русский дом в Белграде Евгений Баранов.

Российскую делегацию на церемонии возглавил советник президента РФ, глава МАПРЯЛ Владимир Толстой, сообщает ТАСС. После исполнения российского и сербского гимнов Толстой совместно с мэром города Сремски-Карловцы Александаром Стойкечичем, премьером правительства Автономного сербского края Воеводина Игорем Мировичем, градоначальником Нови-Сада Милошем Вучевичем, а также епископом Сремским Василием открыл монумент на центральной площади города.

Обложка: Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»