В Сарове перезахоронили останки героя войны 1812 года Бориса Полуектова

В Сарове торжественно перезахоронили останки героя войны 1812 года, генерала от инфантерии Бориса Полуектова, а также его супруги Любови Гагариной. Их перенесли ко вновь восстановленному соборному храму на территории Свято-Успенского мужского монастыря - Саровской пустыни.

Парное захоронение было обнаружено в 2018 году в ходе проведения работ на месте Саровского городища и разоренного храма Живоносного источника на территории Саровского Свято-Успенского монастыря.

«Идентификация произошла удивительным образом. То, что здесь был похоронен герой войны 1812 года, мы с знали с 1990 года, по документам, найденным в Саранске. Это архивы Саровской пустыни. Но для идентификации этого было недостаточно. Поэтому нам повезло, что этот склеп не был разграблен. На останках были найдены обручальные кольца с выгравированными инициалами покойных и датой венчания. Мы тут же расшифровали по архивным документам дату, она была известна историкам давно», - рассказал сотрудник Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, краевед Валентин Степашкин.

Перезахоронение останков Бориса Полуектова и его жены прошло по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. На месте, где были найдены останки супругов, сейчас установлен обелиск.

Обложка: wikipedia.org