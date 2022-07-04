В Саратове открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Саратове прошло торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Мемориал разместили в сквере «Заводской».

Место установки памятника выбрано не случайно, сообщили в пресс-службе Саратова. В годы ВОВ именно в Заводском районе располагалось множество предприятий, работающих для обеспечения военных всем необходимым.

Высота главного шпиля стелы составляет 26,5 метров. Вокруг памятника пилонах размещены бронзовые панно. В ходе церемонии открытия мемориала горожанам показали театрализованное представление, посвященное вкладу Саратова в победу в Великой Отечественной войне.

Обложка: saratovmer.ru