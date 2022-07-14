В Санкт-Петербурге впервые показали артефакты австро-венгерской полярной экспедиции 1872-1874 годов

В Музее Арктики и Антарктики в Петербурге открылась выставка артефактов австро-венгерской полярной экспедиции 1872-1874 годов, которая открыла Землю Франца-Иосифа. Экспозиция приурочена к 150-летию начала экспедиции.

Как пишет Российская газета, экспонаты были найдены в 2020 году российской научной экспедицией Северного флота и Российского географического общества.

Находки, впервые представленные широкой публике на выставке "Земля! Наконец-то земля!", обнаружены не случайно. В северные широты научная команда под руководством Сергея Чуркина вышла уже зная, что именно они могут обнаружить в скалах острова Северный. Они искали продовольственное депо, в котором хранились запасы еды первооткрывателей XIX века. Этот запас команда Австро-Венгерских полярников заложила, отправляясь на поиски северо-восточного прохода вокруг Новой земли.

В 1872 году исследователи вышли в плавание на парусно-паровой шхуне "Адмирал Тегетгофф", позже судно было зажато тяжелыми арктическими льдами и навсегда осталось в этом плену. Дрейфуя во льдах, команда и открыла архипелаг, который впоследствии был назвал именем австро-венгерского императора Франца Иосифа.

В 2020 году российская экспедиция Северного флота и Российского географического общества добралась до продовольственное депо. Это стало возможным благодаря Сергею Чуркину, который, работая в архивах Австрийской национальной библиотеки, обнаружил старинные карты с пометками и фотографии расщелины в скалах, куда путешественники XIX века сложили продукты на хранение. Так, российские исследователи обнаружили продовольственное депо, в которых было девять коньячных бочек с хлебом и семь ящиков гороховой колбасы.

Посетители выставки смогут увидеть коньячную бочку с надписью, доску от ящика, где хранилась колбаса и даже сам гороховый субстрат, сохранившийся в вечной мерзлоте. Здесь же представлены предметы, найденные в более раннем научном российском путешествии 1956 года, среди которых - табакерка, кокарда и письмо руководителей Австро-Венгерской экспедиции, удивительным образом сохранившееся во льдах Арктики.

Обложка: Российский государственный музей Арктики и Антарктики