В Санкт-Петербурге установят мемориальную доску ученому Юрию Кнорозову

В Санкт-Петербурге на здании Музея антропологии и этнографии Российской академии наук установят мемориальную доску ученому Юрию Кнорозову. Исследователь знаменит тем, что первым сумел расшифровать письменность индейцев майя.

«По поручению президента в ноябре планируем установить мемориальную доску Юрию Кнорозову. 19 ноября исполнится 100 лет со дня рождения историка и этнографа, основателя советской школы майянистики», - рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Он добавил, что сначала табличну планировали установить внутри здания, но затем решили разместить ее снаружи.

Обложка: wikipedia.org