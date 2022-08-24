В Санкт-Петербурге открылась выставка в честь 640-летия российской артиллерии

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии открылась выставка «Виват артиллерии!», которая посвящена 640-летию этого рода войск в России.

«Мы сегодня хотим показать историю отношения того периода к русской артиллерии. Я думаю, что сегодня на выставке "Виват артиллерии!" мы увидим значимость этого рода войск», - рассказал директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Валерий Крылов.

Основной идеей экспозиции стало стремление показать посетителям, как отмечался день 500-летия российской артиллерии. «Изначально планировалось, что будет небольшая выставка архивно-документальная, но в процессе работы возникло понимание, что в музее сохранились артефакты, напрямую связанные с этим днем, и нельзя было их не показать. В небольшом пространстве мы смогли сконцентрировать вещи, связанные с юбилеем. Этот день был достаточно далеко, некоторые особенности сейчас может быть не так понятны, но общая атмосфера и нахождение музея в том же здании примерно дает понимание, насколько все это дело было пышным», - поделился руководитель авторского коллектива выставки Владимир Никитин.

Он добавил, что среди экспонатов выставки представлены архивные документы, памятные знаки и жетоны, а также мундиры Александра III и великого князя Михаила Николаевича, передает ТАСС.

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