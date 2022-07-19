В Санкт-Петербурге откроют музей “Потешная флотилия» Петра I

В доковом адмиралтействе Кронштадта в Санкт-Петербурге откроют музей “Потешная флотилия”, посвященный истории российского флота и его основателю - Петру I.

В экспозицию войдет макет Кронштадтской гавани в миниатюре, он также будет включать узнаваемые архитектурные памятники и элементы - Петровский док, Морской собор, памятник Петру Первому и форты Император Александр Первый и Кроншлот.

“Макет как собирательный образ кронштадтской гавани призван популяризировать историю, культуру Кронштадта, Петербурга и российского флота”, – цитирует “Петербургский дневник” архитектора парка “Патриот” ЗВО Илью Юсупова.

Также в музее будет открыт интерактивный лекторий. С помощью очков виртуальной реальности посетители смогут увидеть эпоху зарождения флота в России, познакомиться с биографиями Петра I и известных отечественных адмиралов.

Обложка: aivazovski.ru