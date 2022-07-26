В Санкт-Петербурге оформили прожекторной подсветкой мемориал "Непокоренные"

В Санкт-Петербурге установили подсветку из прожекторов на мемориале "Непокоренные", посвященном защитникам блокадного Ленинграда.

"Светом от прожектора обозначены бетонная стела с изображением атакующего бойца и надпись "Здесь проходил передний край обороны советских войск. 1941-1944". Памятник сооружен около развилки дороги Пушкин - Колпино в 1965 году. Мемориал находится в достаточно оживленном месте и в вечернее время стал более заметен проезжающим мимо водителям", - рассказали в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

Подсветка мемориала "Непокоренные" была оборудована по просьбам жителей Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Комплекс мемориальных сооружений “Зеленый пояс Славы”, в который входит мемориал “Непокоренные”, возводился “методом народной стройки”, в его создании участвовали жители и крупнейшие организации Ленинграда.

Обложка: lensvet.spb.ru