В Санкт-Петербурге нашли тайник фон Эссенов

В Санкт-Петербурге в одном из домов на Петроградской стороне обнаружили личные вещи родственников адмирала Николая фон Эссена. Они были спрятаны в тайнике между стеной и оконной рамой.

Клад нашли при замене окон. Обнаруживший его житель города пожелал остаться неизвестным, сообщает «Российская газета». Отмечается, что горожанин сам разыскал Николая фон Эссена, внучатого племянника адмирала и хранителя истории рода, и передал ему утерянные вещи - восемь небольших дореволюционных салфеток с тиснением в виде герба рода фон Эссенов и небольшую фотографию с офицером в формате визитки.

«Это чудо, что, невзирая на капризный питерский климат, перепады температур и влажность, раритеты дошли до нас», - считает фон Эссен.

Он заявил о готовности передать всю экспозицию в музей "Морской династии фон Эссенов". «Я его вижу в виде музея-квартиры династии. Такой музей можно организовать в стенах одной из квартир, принадлежавших некогда фон Эссенам. Дело за малым - заинтересовать руководство Петербурга. Будем работать над этим», - добавил Николай.

Обложка: «Российская газета»