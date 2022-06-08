В Санкт-Петербурге начнется реставрация Домика Петра I

Реставрация Домика Петра I – первого жилого строения в Санкт-Петербурге – начнется в этом году. Работы займут 2-3 года, сообщил генеральный директор Русского музея, в ведении которого находится объект, Владимир Гусев.

«В этом году должны начать реставрацию домика Петра. Сейчас там отреставрирована историческая ограда. Вся документация готова, проходит историко-культурная экспертиза. Реставрация займет 2-3 года», - заявил Гусев.

Он добавил, что Петр I лично распорядился сохранить это строение. "Это по существу первый прижизненный мемориальный музей времени Петра I", - подчеркнул Гусев.

Домик Петра I был построен в течение трех дней после основания Санкт-Петербурга в мае 1703 года по принципу русской избы из бревен и расписан под кирпич. В домике были обустроены спальня, кабинет и столовая. Петр жил в нем пять лет, пока строился Летний дворец на противоположном берегу Невы.

Обложка: wikipedia.org