В Самарской области завершил работу Всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев»

В загородном центре «Лесная сказка» состоялась торжественная церемония закрытия лагеря Российского военно-исторического общества «Страна героев».

Вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов вместе с координатором региональных образовательных программ Всероссийских военно-исторических лагерей «Страна Героев» Алексеем Кузьминым посетили заключительные мероприятия и пообщались с юными патриотами.

Официальные гости побывали на образовательных площадках тематических направлений «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы», «Волонтеры Победы». В это время шли заключительные занятия по истории России, разным направлениям физической и начальной военной подготовки, в медиа центре монтировались видеоматериалы, работала выставка направления «Хранители истории». Итоги работы смены и всего сезона «Страны Героев» в Самарской области подвели на торжественной церемонии закрытия лагеря.

- Нам было важно не подвести Российское военно-историческое общество, которое оказало нам доверие стать одним из пяти лагерей «Страны Героев», которые действуют сегодня на территории нашей большой страны. Конкурс составил более четырех человек на место. Это были подготовленные ребята, и мы ответственно подошли к программе, чтобы их знания и навыки в лагере совершенствовались. Я уверен, «Страна Героев» в Самарской области будет действовать долгие годы, - отметил Александр Фетисов.

После торжественной церемонии закрытия общение с гостями было продолжено в формате встречи «Диалог на равных». Ключевой темой обсуждения стало патриотическое воспитание и актуальные патриотические проекты. В завершении встречи Александр Фетисов вручил сертификаты ВИЛ «Страна Героев» участникам, имеющим особые отличия в освоении программы лагеря.

Летом 2022 года Самарская область принимала ВИЛ «Страна Героев» впервые. Состоялись четыре смены, в которых приняли участие свыше тысячи школьников со всей страны. Отметим, что путёвка была абсолютно бесплатной – в качестве поощрения за достижения в учебе, творчестве, спорте и, конечно, патриотической работе.

На протяжении каждой из четырех смен участники проходили образовательную программу по одному из тематических направлений, курс военной истории России и социального проектирования. Под руководством профессиональных наставников ребята учились, активно занимались спортом и выходили на сцену лагеря для творческих выступлений.

К финалу смены многие участники подошли, имея в запасе отличительные значки по разным видам физической и начальной военной подготовки, а также готовые к реализации социальные проекты. Их презентация состоялась на заключительных занятиях по социальному проектированию. Так, ребята предложили инициативы, связанные с защитой от осквернения памятников героям и событиям Великой Отечественной войны, обучением юных поисковиков. В числе проектов есть предложения, направленные на популяризацию здорового образа жизни и благоустройство территорий.

- Отмечу высокую вовлеченность региона в проведение «Страны Героев» здесь, в Самарской области. Эффективное партнерство позволило провести смены на высоком уровне, составить максимально насыщенное расписание, пригласить настоящих профессионалов и организовать для участников лагерь с важными смыслами», – прокомментировал координатор региональных образовательных программ Всероссийских военно-исторических лагерей «Страна Героев» Алексей Кузьмин итоги работы.

В Самарской области работа всероссийского проекта Российского военно-исторического общества «Страна Героев» продолжится до 2025 года. А в этом летнем сезоне еще проводятся смены в других регионах страны – в Кировской области, республиках Татарстан и Удмуртия.

Обложка: РВИО