В Ржеве развернули самое большое в мире Знамя Победы

Возле Ржевского мемориала Советскому солдату развернули самую большую в мире копию Знамени Победы. Размеры полотна – 33 метра в ширину и 63 метра в длину, а его площадь составляет 2022 квадратных метра.

В церемонии приняли участие более тысячи волонтеров, школьников и горожан. В мероприятии приняли участие представители 13 стран и 36 регионов России, сообщили в администрации Ржева.

Следующим городом, в котором развернут Знамя Победы, станет Смоленск.

Обложка: vesti-tver.ru