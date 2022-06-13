В Рязанской области открыли памятник казанской царице Сююмбике

В городе Касимове Рязанской области открыли памятник казанской царице Сююмбике, сообщает «Российская газета». Она была сослана Иваном Грозным в этот город в 1552 году после взятия Казани.

По словам муфтия Татарстана Камиля Самигулина, мемориал стал не просто напоминанием о мужественной женщине и мусульманке, но и «памятником общей истории народов».

«Сегодня, когда недружественные страны пытаются разрушать наши памятники истории, тому же советскому солдату, мы еще раз показываем миру, что любим и чтим свою историю. Мы дорожим такой памятью. И открытие первого памятника Сююмбике - тому пример», - добавил вице-премьер правительства Татарстана, председатель Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Обложка: wikipedia.org