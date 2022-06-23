В Рязани установили памятник детям-узникам концлагерей
В Рязани открыли монумент «Детям Победы», посвященный малолетним узникам фашистских концлагерей. Он установлен на Скорбященском мемориальном комплексе.
«Этот памятник – свидетельство нашей непреходящей памяти о событиях Великой Отечественной войны», - заявила в ходе церемонии открытия глава администрации города Елена Сорокина.
Инициаторами создания памятника стали представители рязанского отделения «Российский детский фонд». Их проект в 2019 году стал победителем президентского гранта «Мы помним. В наследство нам дана Победа», передает «Московский комсомолец».
Обложка: администрация Рязани
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