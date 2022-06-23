В Рязани установили памятник детям-узникам концлагерей

В Рязани открыли монумент «Детям Победы», посвященный малолетним узникам фашистских концлагерей. Он установлен на Скорбященском мемориальном комплексе.

«Этот памятник – свидетельство нашей непреходящей памяти о событиях Великой Отечественной войны», - заявила в ходе церемонии открытия глава администрации города Елена Сорокина.

Инициаторами создания памятника стали представители рязанского отделения «Российский детский фонд». Их проект в 2019 году стал победителем президентского гранта «Мы помним. В наследство нам дана Победа», передает «Московский комсомолец».

Обложка: администрация Рязани