В РВИО заявили о планах до конца сентября восстановить памятник молодогвардейцам в Краснодоне ЛНР

В Российском военно-историческом обществе сообщили о планах до конца сентября восстановить мемориал «Непокоренные» в городе Краснодоне ЛНР. Памятник посвящен подвигу героев-молодогвардейцев.

«Завершены работы по укреплению фундамента памятника. Реставрация скульптурной композиции будет закончена в начале сентября. Сейчас специалисты занимаются полной герметизацией скульптур, чтобы исключить попадание в них воды, которая стала причиной появления трещин и разрушения мемориала. Полностью завершить работы планируется до конца сентября, к 80-летию со дня создания движения "Молодая гвардия"», - поделился заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Также Овсиенко посетил памятник князю Игорю в станице Луганской. Монумент был серьезно поврежден в ходе прицельного огня ВСУ по населенным пунктам. «Совместно с руководством Луганской Народной Республики мы провели рекогносцировку на месте. Оценили объем работ. Памятник поврежден серьезно. Ждем подтверждения разминирования территории, чтобы составить график восстановительных работ», - рассказал заместитель председателя РВИО.

В Российском военно-историческом обществе отметили, что восстановление памятников будет идти параллельно с работой по восстановлению жилых домов и инфраструктуры на освобожденных территориях Донбасса.

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