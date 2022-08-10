В РВИО завершен отбор заявок на реализацию выставочных проектов военно-исторической тематики

В 2022 году Российское военно-историческое общество выступит партнером и окажет финансовую поддержку проектам Государственного бюджетного учреждения культуры «Пензенский государственный краеведческий музей» и Областного государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал».

Цель - поддержка деятельности просветительских учреждений, содействующих изучению отечественной военной истории и обеспечению популяризации достижений военно-исторической науки.

ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей» в период с 14 октября по 27 ноября организует временную передвижную выставку «Донбасс – Пенза: из войны в мир».

Сегодня на территории Пензенской области находятся около 700 семей, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Они размещены в пунктах временного пребывания - городских санаториях, домах отдыха и гостиницах. Семьи обеспечены необходимой помощью; студенты и школьники получают образование в пензенских школах и вузах, занимаются в кружках и спортивных секциях, участвуют в культурной жизни города. Пензенский регион в числе первых проявил инициативу о приеме жителей братских республик в тяжелое для них время. Важнейшей задачей для Пензенского краеведческого музея является сохранение свидетельств об этой странице новейшей истории России. B рамках проекта запланирован сбор личных историй эвакуированных граждан, материалов из их семейных архивов, а также рассказов об их пребывании на территории Пензенской области.

Областное государственное автономное учреждение культуры «Ленинский мемориал» в период с 1 сентября по 2 декабря организует в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске передвижную выставку «Волжская военная флотилия. Ульяновск-Сталинград. Рука помощи».

Выставка осветит работу Волжской военной флотилии в период обороны Сталинграда. Именно из Ульяновска Штаб Волжской военной флотилии руководил поставками вооружения, обороной города с Волги. Корабли подразделений ВВФ поставляли продовольствие в Сталинград и принимали на свои борта эвакуировавшихся жителей и раненых, переправлявшихся в тыл, в том числе и в Ульяновске госпитали. Значение подвига моряков Волжской Военной Флотилии лучше всех обозначил Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков «О роли моряков флотилии, об их подвигах скажу кратко: если бы их не было, возможно 62-я армия погибла бы без боеприпасов и без продовольствия и не выполнила бы своей задачи».

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