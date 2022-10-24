В Русском музее открылась выставка картин военной жизни XVI–XX веков

20 октября 2022 года в Русском музее открылась масштабная выставка «Картины военной жизни». В экспозиции представлены живописные полотна, произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства XVI–XX веков, обычно находящиеся в фондах. Выставка продолжает давнюю традицию Русского музея, направленную на знакомство посетителей с сокровищами его обширных коллекций.

Экспозиция является частью проекта «Художники о войне и мире», состоящего из двух разделов — «Картины военной жизни» и «Дом и семья. Картины мирной жизни», последняя откроется позднее. На выставке зрители смогут увидеть 120 предметов из коллекции Русского музея: живописные полотна, произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства XVI–XX веков. Среди них — работы Виктора Васнецова, Джорджа Доу, Ореста Кипренского, Василия Верещагина, Александра Дейнеки, Казимира Малевича и других выдающихся художников.

На протяжении сотен и тысяч лет истории человечества его естественными спутниками были войны. Через них создавались и разрушались державы, исчезали, смешивались и рождались народы. Профессия военного по своему значению и социальному рангу возвышалась над остальными, а воинские звания, как и знаки воинского отличия, были непременным атрибутом носителей высшей государственной власти. Война хотя и не считалась благом, но всё же представлялась естественной частью исторического бытия — ристалища, на котором страны и народы сражались за лучшее место под солнцем. Полководцам и героям ставили памятники, а некоторых даже причисляли к лику святых.

В России, как и повсюду в Европе, основным заказчиком батальных, исторических и жанровых полотен, предметов скульптуры и декоративно-прикладного искусства, связанных с военными событиями, было государство: вначале в лице императора и его Двора, а в советское время — Министерства культуры, Союза художников и Художественного фонда. В годы советской власти дореволюционные произведения, связанные с военной тематикой, но не имевшие, как тогда считалось, исключительной эстетической значимости, стали концентрироваться в специализированных исторических музеях. В сугубо художественных собраниях русский батальный жанр на постоянных экспозициях стал представлять В.В. Верещагин. Что касается других крупных мастеров академического и реалистического направления, то образцы их творчества на военную тематику хранились большей частью в музейных запасниках. Подобная ситуация сложилась и в Русском музее, коллекция которого в послереволюционное время продолжала пополняться полотнами батального и военно-исторического характера, написанными уже советскими мастерами, если эти работы отвечали самым высоким художественным критериям.

Выставка продолжит работу до 16 января 2023 года.

Текст: Дарья Денисова

По материалам сайта Русского музея

Источник: https://historyrussia.org