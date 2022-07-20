В Ростовской области перезахоронили останки расстрелянных фашистами в годы ВОВ

В Миллерово Ростовской области перезахоронили останки 266 человек, расстрелянных фашистами во времена Великой Отечественной войны, сообщает местная администрация.

По данным рассекреченных архивов, массовые убийства мирных жителей осуществлялись с 1942 по 1943 год во время оккупации Миллерово и Миллеровского района военнослужащими группы ГФП-721 шестой немецкой армии и их пособниками.

Траурная церемония прошла у мемориала “Жертвам фашизма”, на месте фашистского концлагеря “Дулаг — 125”. Там же установлен памятный знак жертвам геноцида.

Обложка: mil.ru