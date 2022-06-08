В российских вузах появится единая концепция преподавания истории

Российское историческое общество разработает для российских вузов единую концепцию преподавания истории, рассказал председатель правления РИО Константин Могилевский. Он подчеркнул, что работа будет построена на базе Института российской истории РАН.

«Профессиональная дискуссия ведется в двух направлениях: нужно ли повторять в вузе школьный курс или лучше сконцентрироваться на ключевых вехах нашей истории и рассмотреть значимые периоды в контексте мировой истории», - отметил Могилевский.

По мнению председатель правления РИО, оба подхода имеют право на существование, а реализация любого из вариантов улучшит существующую ситуацию и повысит уровень исторического знания, передает «Парламентская газета».

«Если мы вводим дополнительные часы, то мы должны ответить на вопрос: какими историческими знаниями должны обладать люди, получающие высшее образование в России», - добавил Могилевский.

Обложка: РИА Новости / Нина Зотина