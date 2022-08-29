В российских музеях покажут выставку о строительстве Петром I водного канала под Тулой

Государственный музей-заповедник "Куликово поле" создал межрегиональную выставку «Виват, Петр Алексеевич!», рассказывающую строительстве под Тулой Ивановского канала. Согласно задумке Петра I, он должен был связать Дон, Оку и Волгу. До конца года экспозицию смогут увидеть жители Воронежа, Твери, Великого Новгорода и других российских регионов.

«В выставку вошли материалы о строительстве Ивановского канала по рекам Дон, Шат, Упа, через Иван-Озеро, который, по задумке Петра Великого, должен был связать Волгу и Дон через Оку. Особенность проекта в том, что выставка планшетная, мы предоставляем электронные материалы, коллеги из музеев скачивают их, печатают и размещают под свои экспозиционные пространства. На данный момент она работает в Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, в музеях Липецкой, Тульской и Рязанской областей, позже ее смогут увидеть в Тамбове, а до конца года - жители Великого Новгорода, города Сегежи Республики Карелия и ряда других городов», - сообщили в музее.

Проект был создан при поддержке "Ассамблеи Петровских музеев России" и приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения императора, передает ТАСС. «Выставка рассказывает об истории канала, о том, как он выглядел, об археологических работах, которые ведутся с 2003 года, и находках различных артефактов. Также созданы видеоролики с лекциями на эту тему и научно-популярный мультфильм, чтобы преподнести информацию максимально доступно для самой широкой аудитории», - добавили в «Куликовом поле».

Обложка: newstula.ru