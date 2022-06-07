В Российских кинотеатрах к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя покажут фильм «Асса»

250 российских кинотеатров покажут восстановленный фильм "Асса" Сергея Соловьева. Повторный прокат картины приурочен к 60-летию со дня рождения лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

«Снятая на пленку картина была покадрово восстановлена мастерами лаборатории "Мосфильма" и воссоздана в формате 4K - в точных красках и звуке, которые закладывались автором», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала "Мосфильм. Золотая коллекция".

Директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев выразил уверенность, что спустя более чем 30 лет с момента выхода фильм не потерял актуальность. «Восемь месяцев фильм шел по всей стране с огромным успехом. И сегодня, уверен, "Асса" во многом не потеряла своей актуальности и свежести, и привлечет внимание уже нового поколения, а для многих станет арт-открытием», - считает Кудрявцев.