В России выпущена почтовая марка в честь 450-летия битвы при Молодях

Сегодня в Москве в Книжном клубе «Достоевский» состоялась церемония гашения почтовой марки, посвящённой 450-летию битвы при Молодях. В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский.

- Эта церемония завершает череду мероприятий, приуроченных к 450-й годовщине действительно важной для нашей истории битвы, которая многие века отстаивалась забытой и недооцененной. Эта битва достойна нашей памяти, вхождения в наш исторический календарь и в учебники истории. Именно поэтому совместно с Российским военно-историческим обществом была выдвинута инициатива о широком праздновании этого события, - сказал Игорь Щёголев. Он напомнил, что к юбилейной дате был приурочен масштабный военно-исторический фестиваль «Гуляй-Город», собравший несколько десятков тысяч гостей.

Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский обратил внимание на то, что в военной истории любой страны - и Россия не исключение - есть некоторые «поворотные точки» - сражения, от исхода которых напрямую зависело, по какому сценарию пошла бы вся последующая история страны . И битва при Молодях - это «такая же поворотная точка».

- Очень здорово, что историческая память постепенно возвращается. Потому что в силу сотен обстоятельств эта битва была забыта. О ней знали профессиональные историки, а в народе как-то знали не очень. Это не справедливо. Наши предки воевали в меньшинстве, насмерть стояли и страну сохранили, - сказал Владимир Мединский .

На памятной марке, тираж которой составляет 120 000 штук, изображены портрет князя Михаила Воротынского, русское войско, передвижное полевое укрепление «гуляй-город» и картуш из военного снаряжения.

Для справки:

Битва при Молодях, или Молодинская битва, – военное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 г. на территории, входящей в наши дни в границы г. Чехов Московской области. В бою сошлись русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия крымского хана Девлета I Гирея. Несмотря на более чем двукратное численное превосходство, 40-тысячная крымская армия была обращена в бегство и почти полностью перебита.

По своему значению битва при Молодях сопоставима с Куликовской и другими ключевыми битвами в российской истории. Победа в битве позволила России сохранить независимость и стала поворотной точкой в противостоянии Московского государства и Крымского ханства, которое отказалось от притязаний на Казанское и Астраханское ханства и впредь потеряло большую часть своей мощи.

Обложка: РВИО