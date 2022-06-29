В России снимут фильм на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих

В Пскове стартовали съемки первого в России документального фильма на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих, сообщили в Псковском музее-заповеднике. Картина посвящена князю Александру Невскому.

«В России живут, по разным данным, порядка 10 миллионов человек с нарушением слуха, сотни тысяч говорят на русском жестовом языке. До этого момента еще не снималось документальное кино для таких зрителей. Мы хотели сделать фильм, не похожий на то, что уже снято другими. Мы много работали над сценарием и идеей фильма, хотели, чтобы он был фильмом-путешествием», - сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что в создании фильма принимают участие глухие и слабослышащие люди. Зрителям продемонстрируют Кремль, башни и крепостные стены, Приказную палату, меч князя Довмонта, реставрационные мастерские музея, икону "Александр Невский с избранными святыми". Съемки продлятся еще несколько месяцев, помимо России ни будут проходить в Монголии, Риме и других точках планеты. Премьера запланирована на 3 декабря 2022 года, передает ТАСС.

Обложка: Павел Корин «Александр Невский»