В России могут ввести «Тотальный диктант» по истории

В правительстве могут рассмотреть возможность введения ежегодной всероссийской акции «Проверочная (контрольная) работа по истории», по аналогии с «Тотальным диктантом». Соответствующее предложение внесла первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она отметила, что, несмотря на важность изучения истории, многие россияне знают ее плохо. Кроме того, история не является обязательным предметом для сдачи ЕГЭ, а потому многие школьники не уделяют ей достаточно внимания, сказано в документе.

«Я и многие мои знакомые периодически участвуем в «Тотальном диктанте» по русскому языку. Это отличный способ проверить себя. Зачастую люди не знают элементарных вещей. Такая контрольная работа позволит повысить историческую грамотность, лучше ориентироваться в текущих политических событиях, ассоциировать себя с Отечеством», - отметила Лантратова.

Обращение поступило в аппарат правительства и направлено для рассмотрения в Минпросвещения и Рособрнадзор, передают «Известия».

Обложка: ТАСС/Валерий Шарифулин