В России могут проинспектировать школьные учебники истории
Сенаторы обратились к главе Российского исторического общества Сергею Нарышкину с просьбой проинспектировать школьные учебники по истории на соответствие историко-культурному стандарту. Они отметили, что качественные учебники по гуманитарным предметам стали одной из составляющих национальной безопасности страны.
Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева выразила мнение, что нынешние учебные пособия нужно обновить и наполнить их содержание "яркими, эмоциональными и образными примерами подлинного служения отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите родины".
Также сенаторы считают важным рекомендовать Министерству просвещения разработать примерную образовательную программу по изучению истории субъектов РФ и выделить для этого учебные часы.
Обложка: ТАСС/Валерий Шарифулин
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