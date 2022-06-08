В России могут проинспектировать школьные учебники истории

Сенаторы обратились к главе Российского исторического общества Сергею Нарышкину с просьбой проинспектировать школьные учебники по истории на соответствие историко-культурному стандарту. Они отметили, что качественные учебники по гуманитарным предметам стали одной из составляющих национальной безопасности страны.

Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева выразила мнение, что нынешние учебные пособия нужно обновить и наполнить их содержание "яркими, эмоциональными и образными примерами подлинного служения отечеству, мужества и героизма, проявленных при защите родины".

Также сенаторы считают важным рекомендовать Министерству просвещения разработать примерную образовательную программу по изучению истории субъектов РФ и выделить для этого учебные часы.

Обложка: ТАСС/Валерий Шарифулин