В Риге власти закончили демонтаж трех крупных скульптур советских воинов-освободителей в парке Победы

В Риге власти закончили демонтаж трех крупных скульптур советских воинов-освободителей в парке Победы. Тяжелая техника приступила к сносу фигуры Матери-Родины, сообщает портал Delfi .

Территория, где расположен центральный обелиск, огорожена, между деревьями натянуты ленты и установлены заграждения. Предполагается, что монумент демонтируют до 15 ноября. Сумма расходов на демонтаж составляет €2,1 млн.

Обложка: Юрий Рижский