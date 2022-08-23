В Риге власти закончили демонтаж трех крупных скульптур советских воинов-освободителей в парке Победы
В Риге власти закончили демонтаж трех крупных скульптур советских воинов-освободителей в парке Победы. Тяжелая техника приступила к сносу фигуры Матери-Родины, сообщает портал Delfi.
Территория, где расположен центральный обелиск, огорожена, между деревьями натянуты ленты и установлены заграждения. Предполагается, что монумент демонтируют до 15 ноября. Сумма расходов на демонтаж составляет €2,1 млн.
Обложка: Юрий Рижский
770
Новое
Видео
Видео
Памятные даты военной истории России
Первое взятие Берлина. Памятные даты военной истории России
Видео
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Видео
Памятные даты военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России