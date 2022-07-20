В Риге снесут памятник советским воинам, начавшим освобождение города от фашистов

Рижская городская дума поддержала план по демонтажу обелиска, установленного в память советским солдатам 374-й стрелковой дивизии, начавшим освобождение латвийской столицы от немецко-фашистских войск. Также сносу подлежит мемориальный камень на берегу Кишозера, сообщает портал Delfi.

В мае власти Риги приняли решение о начале подготовки к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы. Кроме того, латвийский Сейм поддержал закон о приостановке действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволит снести памятник советским воинам в латвийской столице.

Обложка: посольство России в Латвии