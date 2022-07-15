В Риге до конца лета начнут демонтаж памятника советским воинам
В Риге до конца лета начнутся работы по демонтажу памятника освободителям советской Латвии. Об этом сообщил мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис.
«Памятник будет снесен в установленные Сеймом сроки - до 15 ноября. Работы по демонтажу начнутся уже летом, но взрывать памятник не будут», - отметил Стакис.
Он подчеркнул, что от взрывчатки пришлось отказаться из-за сложности ее использования в черте города.
Обложка: Sputnik
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