В Риге до конца лета начнут демонтаж памятника советским воинам

В Риге до конца лета начнутся работы по демонтажу памятника освободителям советской Латвии. Об этом сообщил мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис.

«Памятник будет снесен в установленные Сеймом сроки - до 15 ноября. Работы по демонтажу начнутся уже летом, но взрывать памятник не будут», - отметил Стакис.

Он подчеркнул, что от взрывчатки пришлось отказаться из-за сложности ее использования в черте города.

Обложка: Sputnik